㈜휴먼종합관리, 전남대병원에 발전후원금 1000만 원 기탁

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교병원은 8일 ㈜휴먼종합관리로부터 발전후원금 1000만 원을 전달받았다고 밝혔다.

전남대병원은 이날 행정동 회의실에서 안영근 전남대병원장과 박민주 ㈜휴먼종합관리 대표이사를 비롯한 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 전달식을 가졌다.

이날 전달식에서 박 대표이사는 전남대병원의 발전과 의료발전을 위해 써달라며 1000만 원을 안 병원장에게 전달했다.

박 대표이사는 “코로나19 확산 방지 및 예방을 위해 노력하고 있는 전남대병원 의료진의 노고를 격려한다”면서 “비록 작은 정성이지만 지역민 건강증진과 병원발전을 위해 유용하게 써주길 바란다”고 했다.

이에 안 병원장은 “기업에서도 이렇게 전남대병원에 격려를 보내주시니 진심으로 감사드린다”며 “전남대병원은 코로나19 개인방역에 충실하면서 하루라도 빨리 코로나19를 종식시킬 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 ㈜휴먼종합관리는 금융기관 담보물관리 및 건물 시설관리, 경비용역 등 서비스 업무와 부동산 관련 사업을 추진하는 기업으로, 꾸준히 사회적 소외계층인 노숙자, 다문화, 한부모 가정을 후원해왔다.

또 K-뷰티봉사 등 다양한 봉사활동을 펼치며 어려운 이웃에 삶의 희망과 용기를 불어넣는데 앞장 서고 있다.

