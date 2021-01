코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감

[아시아경제 구은모 기자] 지수 3000 시대를 연 코스피가 거침없이 질주하며 3100선마저 넘어서며 올해 첫 주를 뜨겁게 마감했다. 반면 1000선 도전에 나섰던 코스닥 지수는 약보합을 보이며 숨고르기를 하며 장을 마쳤다.

8일 코스피는 전일 대비 120.50포인트(3.97%) 상승한3152.18로 마감했다. 이날 전 거래일 대비 8.43포인트(0.28%) 상승한 3040.11로 출발한 코스피는 갈수록 지수 상승의 가속도가 붙는 모습을 보였다. 오전 11시께 사상 처음으로 3100선을 넘어선 코스피는 오후 들어 상승폭을 더욱 확대하며 3110선까지 올라섰고, 오후 3시 이후에는 상승 폭을 4%로 확대하며 3160선을 넘어서기도 했다. 이후 상승 폭을 다소 줄이며 3150선으로 장을 마쳤다.

연일 계속된 최고치 경신으로 과열 양상을 보이고 있지만 고립공포감(FOMO·Fear Of Missing Out) 심리가 반영되면서 개인 투자자들의 매수세가 지속되고 있는 것으로 풀이된다. 한대훈 SK증권 연구원은 "가격 부담을 제외하고는 증시에 영향을 줄 이벤트도 부재하고, 증시를 둘러싼 환경은 여전히 우호적"이라며 "높아보이던 3000선에 도달했지만 유동성 장세는 당분간 이어질 것"이라고 전망했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인 투자가가 1조6424억원 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 반면 기관과 개인 투자자는 각각 1조2461억원, 5588억원 순매도하며 차익 실현하는 모습을 보였다.

업종별로는 운송장비(12.81%), 전기,전자(5.83%), 제조업(4.93%), 서비스업(4.71%) 등이 올랐고, 종이,목재(-1.80%), 통신업(-1.40%), 은행(-0.39%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들은 대부분 올랐다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,734,984 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 뉴인텍, 현대차 수소·전기차 커패시터 100% 공급…애플 협업 소식에 강세현대차, 개인 투자자 관심 집중... 주가 18.45%...3100선 넘은 코스피… 현대車 형제 ‘1등 공신’ close (19.42%), 현대모비스(18.06%)이 두 자리 수 상승률을 보였고, 기아차(8.41%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 434,000 전일대비 31,500 등락률 +7.83% 거래량 2,447,722 전일가 402,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 카카오, 최근 5일 외국인 38만 8000주 순매수... 주가 42만 9500원(+6.71%)흥행 준비 분주한 IPO시장…'동학개미' 청약 문턱도 낮아져카카오, 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승세에 2.54% ↑ close (7.83%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 312,000 전일대비 22,500 등락률 +7.77% 거래량 3,147,847 전일가 289,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 종가 기준 첫 3000선 마감...장중 3050선 돌파 팔만전자 끌고 SK하이닉스 밀고…시총 톱10, 950조 넘어코스피, 1.4%대 상승 출발...3000선 회복 close (7.77%), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 283,000 전일대비 20,000 등락률 +7.60% 거래량 3,364,363 전일가 263,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 이시간 주가 +8.56%.... 최근 5일 기관 25만 4046주 순매수블루웨이브에 불타는 2차전지株…LG화학 100만원 돌파SK이노베이션, 이시간 주가 +1.75%.... 최근 5일 개인 28만 8359주 순매도 close (7.60%), 삼성전자(7.12%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 739,000 전일대비 41,000 등락률 +5.87% 거래량 837,603 전일가 698,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 전지사업부장·CFO 등 부사장급 경영진 교체블루웨이브에 불타는 2차전지株…LG화학 100만원 돌파코스피, 종가 기준 첫 3000선 마감...장중 3050선 돌파 close (5.87%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 151,000 전일대비 6,000 등락률 +4.14% 거래량 2,037,260 전일가 145,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 팔만전자 끌고 SK하이닉스 밀고…시총 톱10, 950조 넘어사상 첫 '코스피 3000' 시대 열렸다…장중 3020선 돌파, 1%대 강세197g→10kg 폭풍성장 아기판다 '푸바오', 4일부터 바깥 나들이 close (4.14%) 등도 올랐다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 2,500 등락률 -1.67% 거래량 9,385,519 전일가 150,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 코로나 뚫고 영업익·매출 '쌍끌이 신기록' 비결은(종합)LG전자, 작년 매출·영업익 '사상 최대' 신기록 행진(상보)LG전자, 지난해 영업익 3조1918억원…전년비 31.0% 증가 close (-1.67%)와 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 5,000 등락률 -1.85% 거래량 1,001,715 전일가 270,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일유안타證, 국내외 지수 및 주식 추종 ELS 3종 공모 close (-1.85%) 등은 소폭 내렸다.

이날 시장은 애플이 자율주행 전기차, 이른바 ‘애플카’를 출시하기 위해 현대자동차그룹과 손잡을 수 있다는 소식이 전해지며 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,734,984 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 뉴인텍, 현대차 수소·전기차 커패시터 100% 공급…애플 협업 소식에 강세현대차, 개인 투자자 관심 집중... 주가 18.45%...3100선 넘은 코스피… 현대車 형제 ‘1등 공신’ close 그룹 종목들이 주도하고 있는 모습이다. 이날 한 언론에 따르면 애플은 애플카 출시를 위해 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,734,984 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 뉴인텍, 현대차 수소·전기차 커패시터 100% 공급…애플 협업 소식에 강세현대차, 개인 투자자 관심 집중... 주가 18.45%...3100선 넘은 코스피… 현대車 형제 ‘1등 공신’ close 그룹에 협력을 제안했고, 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. 애플은 전기차 생산은 물론 배터리 개발까지 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,734,984 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 뉴인텍, 현대차 수소·전기차 커패시터 100% 공급…애플 협업 소식에 강세현대차, 개인 투자자 관심 집중... 주가 18.45%...3100선 넘은 코스피… 현대車 형제 ‘1등 공신’ close 그룹과 협업을 진행할 예정으로 알려졌다. 애플카는 2027년 출시를 목표로 한다.

애플카 협력 기대감에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 40,000 등락률 +19.42% 거래량 19,734,984 전일가 206,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 뉴인텍, 현대차 수소·전기차 커패시터 100% 공급…애플 협업 소식에 강세현대차, 개인 투자자 관심 집중... 주가 18.45%...3100선 넘은 코스피… 현대車 형제 ‘1등 공신’ close 그룹 종목들의 주가도 빠르게 반응했다. 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 359,500 전일대비 55,000 등락률 +18.06% 거래량 5,274,206 전일가 304,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 커뮤니티 활발... 주가 23.15%.현대모비스 "자율주행 전기차 관련 사업해 다수 해외 기업들과 협업 추진 중"정부가 확보한 ‘모더나’ 백신! 대량 위탁생산 관련 폭등 株는? close 는 이날 상한가를 기록하는 등 52주 신고가를 경신하며 전일 대비 18.06%(5만5000원) 오른 35만9500원에 장을 마쳤다.

이날 깜짝 실적을 발표한 대장주 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 5,900 등락률 +7.12% 거래량 57,532,431 전일가 82,900 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [9만전자]외국인 매수에 삼성전자 장중 9만원…올해 실적도 기대[특징주]삼성전자, 9만원…코스피 3000 넘자 '8만전자'도 과거형속! 시원하게 말씀드렸습니다. ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀. close 의 신고가 행진도 계속됐다. 삼성전자는 장중 한때 원까지 오르는 등 전일 대비 7.19%(5900원) 오른 8만8800원에 장을 마감했다. 삼성전자는 36조원에 육박하는 지난해 영업이익을 발표했는데 이는 전년보다 30%가량 증가한 수치다.

이재윤 유안타증권 연구원은 "삼성전자는 지난해 코로나19 여파에도 실적 선방을 기록한 것으로 보인다"며 "중저가 스마트폰 외주생산 비중 확대, 효율적 마케팅비용 집행 등으로 인한 IT·모바일(IM) 부문 사업부 수익성 방어가 주효했다"고 말했다. 또한 메모리반도체 원가절감, 비메모리 점유율 확대에 성공했으며, 가전제품(CE) 사업부의 사상최대 영업이익 달성도 한몫했다는 분석이다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 1종목을 포함해 375종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 463종목은 내렸다. 68종목은 보합을 기록했다.

반면 1000선 도전에 나섰던 코스닥 지수는 약보합으로 마감했다. 코스닥 지수도 이날 상승 출발했지만 오전 9시20분께 하락 전환한 이후 코스피와 달리 조용히 약보합을 유지하다 전 거래일 대비 1.07포인트(0.11%) 내린 987.79로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 투자자가 2863억원 순매수한 반면 기관과 외국인 투자가는 각각 2223억원, 179억원 순매도했다.

업종별로는 유통(3.29%), 방송서비스(2.82%), 통신장비(2.10%) 등이 올랐고, 기타서비스(-3.17%), 섬유,의류(-1.94%), 정보기기(-1.59%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 156,200 전일대비 8,500 등락률 +5.75% 거래량 423,435 전일가 147,700 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"CJ ENM, 미디어 파워 회복…목표주가 상향"결심상품 트렌드 변화…홈트·공인중개사 수강권 ↑사상 첫 '코스피 3000' 시대 열렸다…장중 3020선 돌파, 1%대 강세 close (5.75%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 162,900 전일대비 8,200 등락률 +5.30% 거래량 3,372,775 전일가 154,700 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 셀트리온헬스케어, 주가 15만 5700원.. 전일대비 0.65%코스피, 종가 기준 첫 3000선 마감...장중 3050선 돌파 코스피, 외인·기관 순매수에 2%대 강세...3050선 돌파 close (5.30%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 194,000 전일대비 8,400 등락률 +4.53% 거래량 526,481 전일가 185,600 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 종가 기준 첫 3000선 마감...장중 3050선 돌파 코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감 close (4.53%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 220,900 전일대비 5,200 등락률 +2.41% 거래량 868,670 전일가 215,700 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1.4%대 상승 출발...3000선 회복3000선 돌파 후 요동치는 코스피…장중 2970선까지 하락 후 반등셀트리온제약, 외국인 1만 639주 순매도… 주가 -0.92% close (2.41%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 260,000 전일대비 6,000 등락률 +2.36% 거래량 44,941 전일가 254,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 사상 첫 3000 돌파…외국인·기관 매도로 2960선 하락마감역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피 close (2.36%) 등이 상승했다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 160,400 전일대비 6,600 등락률 -3.95% 거래량 717,968 전일가 167,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 사상 첫 3000 돌파…외국인·기관 매도로 2960선 하락마감코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감 close (-3.95%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 116,500 전일대비 3,000 등락률 -2.51% 거래량 623,754 전일가 119,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.57% close (-2.51%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 332,900 전일대비 7,100 등락률 -2.09% 거래량 74,339 전일가 340,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감 close (-2.09%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 5종목을 포함해 440종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 883 종목은 내렸다. 75종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr