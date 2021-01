서울시향 바이올린·호른·트럼펫 온라인 마스터클래스 영상 공개

[아시아경제 박병희 기자] 서울시립교향악단(서울시향·SPO) 단원들이 출연해 연주 노하우를 알려주는 'SPO 온라인 오케스트라 마스터클래스' 영상이 서울시향 유튜브와 네이버 TV에서 공개됐다.

서울시향은 매년 10회 이상 마스터클래스를 개최해 '전문 음악가 양성'이라는 오케스트라의 사회적 역할을 수행해왔다. 하지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 대면 마스터클래스 진행이 어려워졌고 대신 단원들의 자발적인 참여로 누구나 무료로 수강할 수 있는 '언택트 음악 교육 콘텐츠'를 선보였다.

이번 '온라인 오케스트라 마스터클래스'는 서울시향 단원인 제프리 홀브룩(트럼펫 부수석), 미샤 에마노브스키(호른 부수석), 임가진(제2바이올린 수석)이 멘토로 나선다.

제프리 홀브룩은 트럼펫 편에 출연해 오케스트라 입문 준비 과정과 주요 오디션 출제곡인 '무소륵스키, 전람회의 그림', '말러, 교향곡 5번 도입부' 등을 직접 연주하며 노하우를 전수한다. 미샤 에마노브스키는 호른 편에서 모두 다섯 곡의 주요 호른 발췌곡 연주와 더불어 오디션 노하우, 메트로놈 활용 방법 등 효과적인 연습을 위한 연주 방법을 전달한다. 임가진 수석은 바이올린 편에서 음정, 박자, 소리 등 세 가지 오디션 평가 핵심 요소에 대한 설명에 덧붙여 개인 연습에 대한 조언을 들려준다.

서울시향은 1월 중으로 타악기 에드워드 최(타악기 수석)ㆍ스콧 버다인(타악기 부수석), 팀파니 객원수석 제이슨 하하임(메트로폴리탄 오페라 오케스트라 팀파니 수석)이 출연하는 온라인 마스터클래스도 공개할 예정이다.

