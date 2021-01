술마시며 카드놀이하다 딱 걸렸다 … 부산경찰 ‘홀덤펍’서 16명 기습단속

이중 철문 잠그고 사전 인증 손님만 입장, 코로나19 영업제한 어겨

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19 영업제한을 어기고 술마시며 카드놀이 하던 손님과 업주 16명이 경찰 단속에 걸렸다.

부산경찰청은 지난 7일 오후 9시부터 3시간가량 부산시내 유흥주점 37곳에 대해 지자체 등과 합동점검을 실시해 1개 업소를 감염병예방법 위반으로 단속했다고 8일 밝혔다.

경찰에 따르면 7일 오후 11시 10분께 부산 사하구 하단동의 한 홀덤펍(일반음식점)이 사전 인증된 손님만 받으며 이중으로 된 철문을 잠그고 영업했다.

경찰은 첩보를 입수하고 119와 공조해 출입문을 강제로 열고 비밀영업을 한 업소 업주와 손님 등 16명을 적발했다. 홀덤펍은 술을 마시면서 카드게임을 하는 주점이다.

부산 경찰은 지난 7일 하루 112신고를 접수한 일반음식점 1곳과 춤 교습소 1곳 등 2곳을 오후 9시 이후 영업을 금지한 행정명령 위반으로 단속했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr