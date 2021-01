[클릭 e종목]"제일기획, 흔들림 없는 실적...4분기 영업익 전년比 32%↑"

[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 8일 제일기획에 대해 지난해 4분기에도 흔들림 없는 꾸준한 실적이 전망된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만8000원을 유지했다.

김회재 대신증권 연구원은 "제일기획은 4분기에 영업총이익(GP) 3500억원, 영업이익(OP) 679억원으로 각각 전년 대비 10%, 32% 증가한 실적을 올릴 것으로 보인다"고 전망했다. 본사 GP는 갤럭시 신제품 마케팅 효과가 소멸되면서 지난해 3분기(전년 대비 11% 증가)보다 성장이 둔화된 것으로 추정되지만 올 1분기에는 평년보다 빠른 1월초 갤S21 출시 영향으로 11% 증가한 실적이 예상된다는 분석이다.

해외 GP의 경우 약 24%로 비중이 가장 큰 유럽에서 연말 코로나19 재확산 및 셧다운 영향에 따른 마케팅 위축으로 역성장이 지속됐다는 설명이다. 하지만 두 번째로 큰 중국 시장이 3분기 역성장을 전년 대비 -2%까지 줄인 이후 4분기에는 순성장으로 전환했다고 덧붙였다.

스마트폰 제조사들의 제품 판촉 경쟁 전망도 긍정적인 소식이다. 김 연구원은 "아이폰도 5G를 출시하면서 2011~2014년 LTE 도입 초기 나타났던 스마트폰 경쟁이 다시 재연될 것으로 전망된다"며 "특히 최근 트렌드는 동시에 다양한 제품을 출시함으로써 소비자들의 선택의 폭을 넓히게 하는 전략을 보이고 있다"고 강조했다.

그는 "광고물 제작에서부터 전통 및 디지털 매체 대행까지 토탈마케팅 솔루션을 제공하는 제일기획의 역할이 더욱 부각될 수 있다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr