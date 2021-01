[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 더불어민주당 목포지역위원회 청년위원장 A 씨가 코로나19 특별방역 기간 중 목포 모 술집에서 몸싸움을 벌인 것으로 드러나 비난을 사고 있다.

A 씨는 지난 1일 목포시 신흥로 모 술집에서 술집 업주와 종업원과 말다툼 끝에 몸싸움이 오간 것으로 알려졌다.

연말연시 특별방역 대책 기간 술집 방문 등을 자제하고 있는 가운데 정당 소속 간부가 술판과 폭행 사건에 휘말린 사실이 뒤늦게 알려지면서 지역민들로부터 공분을 사고 있다.

민주당 목포시 지역위원회는 최근 청년위원장을 해임하고, 전남도당으로 징계 요청서를 보냈다. 현재 징계 일정은 미정인 것으로 알려졌다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr