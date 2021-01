[포토](사)희망을 나누는 사람들 1억 상당 마스크 동대문구에 기탁

7일 오후 4시30분 동대문구청 방문해 마스크 19만8000매 전달

[아시아경제 박종일 기자] 취약계층 아동을 대상으로 교육 후원 사업을 전개하는 교육·복지 공익법인 (사)희망을 나누는 사람들(대표 김정안)이 7일 오후 4시30분 동대문구청을 방문해 코로나19 극복을 위한 마스크 19만8000매(KF94 3만9600매+KF80 15만8400매, 환가액 1억 원 상당)를 전달했다.

2007년 설립된 (사)희망을 나누는 사람들은 생활이 어려운 아이들을 위해 교복 및 장학사업, 문화체험 지원사업, PC 및 현물지원 사업 등을 하고 있다.

동대문구(구청장 유덕열)와는 2017년10월 보듬누리 업무협약을 체결, 2017~2018년에 1억8000여만 원 상당의 장학금과 PC등을 후원해왔다.

구는 오늘 기탁 받은 마스크는 각 부서 및 동 주민센터를 통해 취약계층에게 배부할 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19 극복을 위해 1억 원 상당의 마스크를 기부해주신 (사)희망을 나누는 사람들에 감사드린다”며 “기탁받은 마스크를 구민에게 잘 배부, 함께 코로나19를 빨리 극복해 나가겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr