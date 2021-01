이문환 케이뱅크 행장 사임…이달 중 차기 행장 선임

[아시아경제 김효진 기자] 이문환 케이뱅크 행장이 돌연 사의를 표명했다. 케이뱅크는 '행장 대행' 체제에 돌입했고, 이달 중 차기 행장이 선임될 예정이다.

7일 은행권에 따르면 이 행장은 이날 일신상의 이유로 사임 의사를 밝혔다. 지난해 3월 취임한 뒤로 약 9개월 만이다.

이 행장은 자금난으로 정상적인 대출 취급을 못하던 케이뱅크가 자본금 확충 등을 바탕으로 지난해 7월 대출을 재개하고 영업을 정상화하는 과정을 진두지휘했다.

이 행장의 임기는 2022년 초까지였다. 케이뱅크는 일단 정운기 부행장의 행장 직무대행 체제로 전환했다.

케이뱅크는 8일 임원후보추천위원회(임추위)를 열어 차기 행장 후보를 선정하고 이사회에 추천할 예정이다. 이르면 이달 중에 차기 행장이 선임될 전망이다.

케이뱅크 관계자는 "이른 시일내에 추가증자 및 BEP 달성이라는 케이뱅크 자체 비전은 물론, 금융혁신 실현 등 추가 이슈 해결에 적합한 적임자가 신임 CEO로 선임되기를 기대한다"고 말했다.

이 행장은 KT에서 기업통신사업본부장, 전략기획실장, 기업사업부문장을 거쳐 2018년부터 2년간 KT 자회사인 비씨카드 대표이사로 일하다가 케이뱅크 행장에 취임했다.

이 행장 취임 이후 케이뱅크는 4000억원 규모의 유상증자를 완료하는 한편 아파트담보대출을 새로 출시하는 등 영업을 확대해왔다.

