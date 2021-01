"원래 취재 안 하려 했다…공개 못한 사진도 있어" '그알' PD가 밝힌 취재 이유

[아시아경제 허미담 기자] 생후 16개월 입양아가 양부모 학대로 숨진 이른바 '정인이 사건'에 대한 국민적 분노가 이어지는 가운데 7일 SBS '그것이 알고싶다(그알)' 이동원 PD가 '정인이 사건' 취재 후기를 전했다.

이 PD는 이날 SBS라디오 '이철희의 정치쇼'에 출연해 '정인이 사건'을 취재하게 된 계기에 대해 "처음에는 취재를 안 하려고 했다. 사건 발생 직후 언론의 많은 보도가 있었고, SBS에서도 '궁금한 이야기 Y'라는 프로그램을 통해 두 차례나 다뤄 저희가 할 역할이 있을까 하는 고민이 들었다"고 말문을 열었다.

그는 "'그알' 제보 메일이 보통 하루에 50여 건 정도 들어오는데, '정인이 사건'만 200여 건이 들어와 있었다"며 "'왜 이렇게 많은 사람이 계속 제보를 보내지? 좀 알아볼 필요가 있지 않을까?' 해서 취재했는데, 알려지지 않은 사실들이 엄청 있었다"고 설명했다.

또 그는 정인이의 사진과 이름을 방송에서 공개한 것에 대해 "피해자의 신상을 공개하지 않는 게 대부분인데, 우리가 당황했던 건 너무나 많은 신체 부위들에 학대 정황들이 있었고 큰 상처도 있었다"고 말했다.

이어 "방송에서 얼굴을 가린다면 상처 부위를 보여줘야 할 것인데, 상처 부위들을 합하다 보니 거의 얼굴 대부분이 완성됐다"며 "아동학대 관련 협회 쪽에 일하시는 소아과 선생님, 교수님들에게 자문을 구했는데 하시는 말씀들이 '이렇게까지 되면 정보를 공개하는 게 차라리 사회를 위해서 낫지 않겠냐'고 하더라. 고심 끝에 공개하게 됐다"고 했다.

이 PD는 "공개하지 못한 사진도 있다"면서 "여러 살인사건의 부검 사진 등도 많이 봐왔지만, 생각하기에도 벅찬 그런 사진들도 있었다"고 덧붙였다.

그러면서 그는 "당시 경찰과 아동보호 전문기관의 상담원들이 출동을 여러 차례 했었는데, 그중 한 사람이라도 신경을 썼다면 이런 일이 일어나지 않지 않았을까 하는 생각이 든다"고 했다.

끝으로 이 PD는 "'정인이 사건' 후속편에 대한 많은 분들의 요청이 있다. 그래서 취재를 계속 이어가고 있는 상황"이라며 "저희가 해야 될 역할이 필요하다면 후속 방송을 할 생각"이라고 덧붙였다.

앞서 SBS '그알'에서는 지난 2일 생후 16개월 아이 정인이가 세 번의 심정지 끝에 지난해 10월13일 숨을 거둔 사건을 다뤘다.

방송에 따르면 정인이는 또래에 비해 눈에 띄게 왜소한 데다 온몸이 멍투성이였고, 찢어진 장기에서 발생한 출혈로 인해 복부 전체가 피로 가득 차 있었다. 생후 7개월 무렵 양부모에게 입양된 정인이는 입양 271일 만에 하늘로 떠났다.

정인이가 사망하기까지 어린이집 교사와 의사 등에 의해 3차례의 학대 의심 신고가 있었지만, 경찰은 3건 모두 무혐의 처분을 내렸다. 이후 의료진은 정인이 몸에 드러난 손상의 흔적들을 단순 사고가 아닌 아동학대라고 판단해 경찰에 신고했다.

현재 양모 장씨는 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대치사) 혐의로 구속 기소됐고, 양부도 아동복지법 위반(아동 유기·방임) 등 혐의로 불구속 기소 됐다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr