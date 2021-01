정세균 국무총리와 박용만 대한상의 회장이 7일 오후 서울 중구 대한상의 국제회의장에서 열린 2021년 경제계 신년인사회에 참석해 화상으로 참석자들과 인사를 나누고 있다. 왼쪽부터 성윤모 산업통상자원부 장관, 정세균 총리, 박용만 회장, 김동명 한국노총위원장./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.