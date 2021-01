[종합] "지적장애女 유인 벗는 방송" BJ땡초, 긴급체포→아프리카TV 영구정지

[아시아경제 김봉주 기자] 지적장애인을 유인해 벗방(벗는 방송)을 진행해 경찰에 긴급체포된 BJ땡초가 아프리카TV에서 '영구정지' 조치를 당했다.

7일 아프리카TV에 따르면 BJ땡초 채널은 미풍양속 위배 사유로 '영구정지'돼 앞으로 영영 방송을 진행할 수 없게 됐다.

앞서 지난 5일 커뮤니티 보배드림에는 '아프리카tv bj땡초 지적장애3급 데리고 벗방'이라는 제목의 글이 올라왔다. 해당 글에서 글쓴이는 아프리카TV BJ 땡초가 지적장애를 앓는 여성 A씨를 이용해 여러 방송 플랫폼에서 돈벌이를 한다고 주장했다.

글쓴이는 해당 방송화면 캡처를 공유하며 "인지능력이 전혀 없는 사람을 데리고 다니면서 하루종일 짜장면 한 그릇 사주고 자기 방송으로 별풍선을 받고, 리액션은 A씨를 시킨다"고 밝혔다.

이어 "A씨는 하루종일 춤추고 땡초는 아무것도 안 하고 앉아서 말만 몇 마디 한다"면서 "(시청자들이) A씨 배고프니까 밥 사주라고 하면 자기가 받을 풍(후원) 들어오기 전까지 절대 안 사줬다"고 했다.

특히 "그것도 모자라서 로즈tv(타 방송)에 데리고 가서 '벗방'을 시켰다"고 폭로했다. 이 과정에서 A씨의 몸이 노출됐으며 채팅에는 성희롱이 가득했다.

A씨가 방송을 거부하자 BJ땡초는 "너가 별풍선 환불해줄 거냐"면서 다른 BJ가 A씨에게 강제로 키스하는 모습도 지켜본 것으로 전해졌다.

또 A씨는 "아프다"며 거부의 의사를 표현했지만, 강압적으로 성행위를 당한 것으로 알려졌다.

방송 말미 비난이 거세어지자 BJ땡초는 "절대 A씨가 싫어하는 행동을 하지 않았다" "A씨를 진심으로 사랑한다" "혼인신고할 것이다" 등의 발언을 하기도 했다.

글쓴이는 끝으로 "지금도 BJ땡초는 당당하며 지적장애인을 돈벌이로 사용하는 걸 지적하는 시청자들을 우롱하고 있다"며 "지적장애를 돈벌이로 쓰는 악질 비제이의 만행을 공론화시키려 한다"고 밝혔다.

해당 글이 올라온 뒤 온라인 커뮤니티 등으로 확산했고, 네티즌들은 "아주 악질. 상식을 넘어섰다" "이 사건 꼭 좀 다뤄 달라" "이거 범죄 아니냐" 등으로 반응하며 분노했다.

누리꾼은 경찰에 신고했고, 경찰은 내사에 착수, BJ땡초의 신원과 소재를 확보해 긴급체포했다.

경찰은 정확한 사건 경위를 파악한 뒤 BJ땡초의 강제추행 혐의 및 추가 범행, 공범 여부 등에 대해 수사할 방침이다. 경찰은 "장애를 가진 여성을 상대로 한 성범죄인 만큼 엄정 수사할 계획"이라고 전했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr