춘천시·강릉시, 국비 지원 '법정 문화도시'에 선정

문화체육관광부, 제2차 법정 문화도시 지정 5개 지역 발표

5년간 국비 100억 원, 지방비 100억 원 등 최대 200억 원 투입

[아시아경제 라영철 기자] 강원 춘천시와 강릉시가 문화체육관광부가 지정하는 법정 문화 도시에 선정됐다.

강원도는 7일 "전국 12개 예비 문화 도시를 심사한 결과, 강원 춘천시와 강릉시 등 5개 지역이 법정 문화 도시로 최종 지정됐다"고 밝혔다. 지정 도시는 강원 춘천시·강릉시, 인천 부평구, 전북 완주군, 경남 김해시 등 5개 지자체다.

문화 도시 사업은 시민의 문화적 삶을 실현하고, 문화를 통한 지역 발전을 도모하고자, '지역문화진흥법'에 근거해 추진하고 있다.

춘천시는 지난 예비 사업 추진 기간에 '전환 문화도시'를 비전으로 제시해 경험공유학교, 인생공방, 도시 디자이너, 축제 아카이빙 등 시민과의 소통을 통한 전환 문화 사업을 추진했다.

강릉시는 '아름답고, 쾌적하며, 재미있는 문화 도시, 시나미 강릉'을 제시해 도시탐사대, 시민자율예산제(작당모의) 실시, 로컬 콘텐츠 개발 지원 등을 추진해 왔다.

두 지자체는 앞으로 5년간 국비 100억 원과 지방비 100억 원, 최대 200억 원을 투입해 사업을 추진하며, 문화 도시 경영 체계 구축, 도시 가치 발굴, 지역 문화 활성화, 문화적 도시재생 사업 등을 추진할 계획이다.

앞서 두 도시는 2019년 12월 문화도시 조성계획 승인을 받아 1년간 예비 사업을 추진해 왔으며, 현장 실사와 최종 발표회를 거쳐 문화 도시심의위원회 심의를 통해 최종 지정됐다. 지난해에는 강원도 원주를 포함한 총 7개소가 선정된 바 있다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr