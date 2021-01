[아시아경제 이민지 기자] 이랜시스 이랜시스 264850 | 코스닥 증권정보 현재가 2,275 전일대비 70 등락률 +3.17% 거래량 224,186 전일가 2,205 2021.01.07 15:13 장중(20분지연) 관련기사 이랜시스, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.2%【화제의테마】 내일 (3일) 꼭 잡아야만 하는 '핵심 테마' 4選이랜시스, 주당 40원 현금배당 결정 close 는 인천광역시 서구 청라동에 77억5000만원 규모로 신규시설투자를 단행한다고 7일 공시했다. 이는 자기자본대비 32%에 달한다.

회사 측은 “사업 확장에 따른 공장 신축공사에 따른 것”이라며 “투자기간은 오는 9월 30일이다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr