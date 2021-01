[아시아경제 박종일 기자]양천구(구청장 김수영)는 7일 오전 보건소 임시선별진료소 앞에 대기자를 위한 한파 대비 몽골텐트와 온열기를 설치했다.

양천구의회 주차장과 신월문화체육센터 주차장 두 곳에 설치된 양천구 임시선별검사소는 평일 오전 9시부터 오후 5시까지, 토요일 오전 9시부터 오후 1시까지 운영, 한파특보(주의보, 경보 포함) 발령 시 오전 11시부터 오후 3시까지로 운영시간을 단축해 운영한다.

