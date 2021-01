정진석 이어 장제원도 "先통합 後경선 하자"

[아시아경제 이지은 기자] 당내 최다선이자 공천관리위원장인 정진석 국민의힘 의원이 국민의힘과 국민의당간 '선(先)통합 후(後)단일화'를 외친 데 이어 중진인 장제원 의원도 이에 공감하는 목소리를 냈다.

장 의원은 7일 페이스북을 통해 "후보 단일화를 둘러싼 갑론을박이 조금만 더 길어진다면 국민들의 마음은 우리를 떠날 것"이라며 "(정 의원의 제안을) 전폭적으로 지지한다"고 말했다. 앞서 정 의원은 "국민의 힘, 국민의 당의 통합이 후보단일화에 우선해야 한다. 선통합, 후단일화가 해답"이라고 말했다.

장 의원은 "우리 앞에 놓여있는 절체절명의 과제가 무엇인가, 야권의 통합을 통해 단일대오를 구축해 문재인 정권의 폭정을 종식하고 상식과 법치가 흐르는 나라를 만드는 것 아닌가"라고 반문하며 "모든 지도자들은 대의를 위해 자신을 버려야 한다"고 목소리를 높였다.

그는 "국민의힘도 안 대표의 입당만을 강요해서는 안 되고, 안 대표도 국민의힘이 중도확장에 도움이 안 된다는 고정관념을 버려야 한다"며 "하나가 되자. 그리고 공정한 경선을 통해 한 명의 후보를 선출하자"고 말했다.

