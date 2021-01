정영애 여성가족부 장관, 디지털 성범죄 피해자 지원센터 방문

"불법촬영물 유포, 사회적 해악 크다"

[아시아경제 이현주 기자] 정영애 여성가족부 장관은 7일 오후 한국여성인권진흥원 내 디지털 성범죄 피해자 지원센터를 방문해 현장 의견을 듣는다.

지원센터는 디지털 성범죄 피해 영상물 삭제와 상담 등을 지원한다. 지난 해 10월 상담지원은 8952건, 삭제지원 12만4629건, 수사·법률 지원연계 394건, 의료지원 연계 36건 등이다. 올해에도 성범죄 불법 영상물 모니터링 및 삭제지원 인력을 확충하고 삭제 지원 시스템 기능을 강화할 예정이다. 불법촬영물 관련 삭제 지원은 대리인까지 가능하며 지역 특화상담소 7개소가 운영된다.

정 장관은 "불법촬영과 유포는 한 사람의 인격을 파괴하는 중대 범죄이며 사회적으로도 해악이 크다"며 "피해자 지원센터의 기능을 강화하고 인력을 확충하는 등 피해자가 안전하게 일상으로 복귀할 수 있도록 지원하는 데에도 만전을 기하겠다"고 말했다.

