[신년사]김상곤 교공 이사장 "안정적 자산운용·회원중심 경영 이룰 것"

[아시아경제 박지환 기자] 김상곤 The-K한국교직원공제회 이사장이 올해 경영 목표로 유연하고 경쟁력 있는 조직, 회원사업 체계 고도화, 안정적인 자산운용체계 구축 등의 세가지를 꼽았다.

김상곤 이사장은 4일 여의도 본사 The-K타워 그랜드홀에서 열린 '2021년 한국교직원공제회 시무식'에서 신년사를 통해 "창립 50주년을 맞아 새로운 각오와 희망으로 그 어느 해보다 열심히 뛸 것"이라며 이같이 밝혔다.

김 이사장은 "어떤 변화에도 유연하게 대응할 수 있는 조직을 구축할 것"이라며 "새로운 생각과 새로운 방법을 시도하며 지속가능한 발전을 위해 더욱 박차를 가하겠다"고 강조했다.

그는 "회원중심 경영강화를 위한 중장기 로드맵 수립과 외화자금 운용시스템 도입을 통한 기금 안정성 및 수익성 달성에 집중할 것"이라고 말했다.

또한 "2021년에도 최상의 회원만족과 안정적인 수익 창출로 지속 성장하는 교직원공제회가 되겠다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr