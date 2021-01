남원시 ‘춘향애인’ 농산물 우수 브랜드 최우수

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시와 남원시조합공동사업법인(대표 박해근)은 농협중앙회에서 주최한 ‘2020년 농산물 우수 브랜드’ 평가 결과 남원농산물공동브랜드 ‘춘향애인’이 최우수상을 수상하는 영예를 안았다고 6일 밝혔다.

이 상은 지자체와 연합사업조직(조합공동사업법인)의 농산물 공동브랜드 육성분야에서 농산물 브랜드 인지도 및 소비자 만족도, 지자체협력사업 추진 등을 종합적으로 평가하는 것으로, 올해에는 전국 60여개 브랜드가 참여한 가운데 춘향애인은 2019년 우수상에 이어, 2020년에도 최우수상을 수상하는 영예를 안았다.

또 지난해 6월에는 원예산업종합발전계획 이행평가 및 산지유통종합평가에서 최우수로 선정된 바 있다.

남원시는 2013년부터 ‘춘향애인’ 공동브랜드와 농산물통합마케팅전문조직인 ‘남원시조합공동사업법인’을 적극 육성·지원해 농산물의 품질관리와 마케팅에 중점을 둔 산지유통 시스템을 갖춰 농산물 통합마케팅 사업을 적극 추진해 왔다.

남원시 관계자는 “다변화하고 있는 국내외 농산물 시장에 대응하기 위해 통합마케팅 활성화를 통해 농가소득이 향상될 수 있도록 지속적으로 지원 및 육성해 나갈 계획”이라며 “생산농가에서는 농산물 통합마케팅에 적극 참여해 달라”고 말했다.

