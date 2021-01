[아시아경제 박지환 기자] 에넥스 에넥스 011090 | 코스피 증권정보 현재가 1,325 전일대비 20 등락률 -1.49% 거래량 5,436,648 전일가 1,345 2021.01.06 14:53 장중(20분지연) 관련기사 에넥스, 커뮤니티 활발... 주가 -3.37%.에넥스, 커뮤니티 활발... 주가 17.92%.하늘 높은 줄 모르고 올라가네? ‘재건축완화’ 확실히 됩니다! close 는 한국거래소의 최근 현저한 시황 변동 관련 조회공시 요구에 "현재 진행 중이거나 확정된 중요 공시 대상이 없다"고 6일 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr