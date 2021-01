[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 선보이고 있는 제철 과일 딸기가 인기를 끌고 있다. 설향딸기(1팩/1만5800원)를 비롯해 장희딸기(1팩/3만4800원), 금실딸기(1팩/1만9800원)를 판매한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr