◇국장급 전보

▶ 대변인 구혁채 ▶정보통신정책관 강도현 ▶인공지능기반정책관 송경희 ▶소프트웨어정책관 김정삼(金正三, 지식재산정책관) ▶방송진흥정책관 오용수(吳容守, 전파정책국장) ▶전파정책국장 이창희

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr