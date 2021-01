트럼프, 알리페이 등 中 앱 금지 행정명령 서명…"국가안보에 위협"

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 마윈이 이끄는 온라인 결제 플랫폼 알리페이를 비롯해 8개 중국 애플리케이션(앱)과의 거래를 금지하는 행정명령에 서명했다고 5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

알리페이를 비롯해 중국의 또 다른 정보통신(IT) 업체인 텐센트 홀딩스가 소유한 위챗페이도 여기에 포함됐다.

트럼프 정부의 이같은 조치는 알리페이를 비롯한 중국 전자결제 플랫폼이 미국 안보를 위협한다는 이유에서다. 중국 공산당이 수억명의 개인정보 및 금융정보 등 민감정보에 접근할 수 있게 된다는 우려 때문이다.

하지만 이들 기업의 중국 외 국가에서의 매출 비중은 극히 미미해 실질적인 영향보다는 상징적인 압박에 불과하다는 해석이 힘을 얻고 있다.

알리페이는 10억명 이상의 사용자를 보유하고 있지만, 중국 외 이용비율은 5% 미만인 것으로 알려졌다.

이번 행정명령은 45일 뒤에 발효된다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr