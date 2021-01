삼성證, "올해 해외 종목 'V·A·C·C·I·N·E & H·O·P·E'에 주목하세요"

신축년 서학개미들이 주목할 해외종목 키워드로 'V·A·C·C·I·N·E' & 'H·O·P·E' 제시

추천 종목 키워드 (V)isa, (A)pple, (C)TG Duty Free, (C)ATL, (I)ntuitive Surgical, (N)vidia, T(E)sla & (H)ermes, Ni(O), (P)aypal, Solar(E)dge

[아시아경제 송화정 기자]삼성증권이 2021년 주목할만한 해외 주식 키워드로 'V·A·C·C·I·N·E' & 'H·O·P·E'을 제시했다.

삼성증권은 6일 신축년 추천종목으로 글로벌 주식 11종목을 제시했다. 이들 종목은 비자, 애플, 중국중면(CTG Duty Free), 닝더스다이(CATL), 인튜이티브 서지컬, 엔비디아, 테슬라, 에르메스, 니오, 페이팔, 솔라엣지 등으로, 키워드 V·A·C·C·I·N·E & H·O·P·E는 2021년 해외증시에서 뜨거운 열기를 이어갈 것으로 기대되는 이들 11개 종목의 앞 글자를 딴 것이다.

이들 기업은 작년 평균 주가 상승률이 268%에 달할 정도로 투자자들이 주목하고 있는 종목들로, G2(미·중)로 일컬어지는 미국과 중국 기업 위주다.

이들 종목의 특징은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 급격하게 불어난 유동성 장세에서 부각될 수 있는 차별화된 스토리를 지닌 기업들이라는 점이다.

장효선 삼성증권 글로벌주식팀장은 “코로나로 인해 K자 회복 전망이 대두되는 가운데 혁신과 브랜드를 앞세운 기업들의 독주가 지속될 가능성이 높아졌다"며 "디지털 트랜스포메이션이라는 메가트렌드의 흐름 속에서 끝없이 변신하며 시장의 주도권을 잡아가는 트랜스포머 같은 주식들을 선별하는 것이 중요하다"고 밝혔다.

삼성증권은 해외주식 추천 종목뿐만 아니라 글로벌 주식 투자의 주요 테마로 '재정정책 우위(Fiscal Dominance) 시대로의 변화'를 제시하며 여지껏 지속돼 왔던 경기 부양을 통화정책에만 의존(Monetary dominance)하면서 야기된 재정긴축으로 인한 총수요·잠재 성장률 하락에서 벗어날 것으로 내다봤다.

삼성증권은 재정정책 우위 시대에서 가장 주목해야 할 것은 실업급여 확대, 긴급재난지원금 지급, 기업대출에 대한 보증 등 전시에 준하는 공격적이고 적극적인 재정 확대 정책에 있으며 이와 같은 적극적인 확대 재정을 통한 경기 부양의 필요성이 최소한 2025년, 혹은 그 이후까지도 지속될 것으로 전망했다.

윤석모 삼성증권 리서치센터장은 "이제 해외주식을 포함한 글로벌포트폴리오 구축은 주식투자의 기본 상식 중 하나로 자리잡은 상황"이라며 "주요국 정책과 시장 트렌드 변화에 주목해 수혜주를 편입하는 노력이 그 어느때 보다 중요한 시점"이라고 강조했다.

