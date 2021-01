현대차, 코로나 여파로 작년 美 판매 10% 감소

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차의 지난해 미국 시장 판매량이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 10% 감소했다.

5일(현지시간) 현대차 미국판매법인은 지난해 미국 시장에서 전년대비 9.6% 감소한 62만2269대를 판매했다고 밝혔다.

코로나19 영향으로 판매 대수 자체는 감소했지만 그중에서도 스포츠유틸리티차량(SUV) 판매는 역대 최대를 기록했다. 현대차의 SUV 판매량은 40만2661대로 전년대비 9% 증가했다. 특히 대형 SUV 팰리세이드의 인기가 주효했다. 지난해 미국에서 팰리세이드는 판매 대수는 8만2661대로 전년비 3배 가량 늘었다.

12월 기준 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 207,500 2021.01.06 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준글로벌 시장 잡는다! 전기차 공급사 선정! 수익률 ‘잭팟’ 터진다!!대기업 간의 빅딜 성사! 배터리 ‘ㅇㅇㅇ’ 확정 소식! 최초입니다! close 의 미국 판매 대수는 6만6278대로 2% 늘었지만, 4분기 기준 판매량은 17만8844대로 2% 감소했다.

랜디 파커 현대차 미국법인 판매 담당 부사장은 "코로나19에 대한 신속한 조치와 강력한 제품 라인업으로 지난 1년간 소매판매 및 시장점유율 상승에서 타 브랜드를 압도했다"고 말했다.

