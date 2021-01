[사람人] 그룹 회장에서 다시 스타트업인으로

서정진 셀트리온그룹 회장



은퇴 후 원격진료 스타트업 도전

한국 아닌 북유럽·美 등서 시작



셀트리온 2025년 글로벌 톱10 목표

국내 첫 코로나19 치료제 개발 눈앞

[아시아경제 조현의 기자] 올 들어 사실상 경영 일선에서 물러난 서정진 셀트리온 회장은 셀트리온을 창업하기 전과 같은 고민에 빠졌다. 1998년 외환위기로 하루아침에 대기업 최연소 임원에서 실업자가 된 서 회장은 전 직장 동료들과 머리를 싸매면서 앞으로 사업을 어떻게 할지 고민했다. 그로부터 20여년이 지난 지금, 아내가 모은 종잣돈 5000만원으로 회사를 창업해 시가총액 80조원 이상의 바이오 그룹으로 키웠다. 그랬던 그가 또다시 새로운 시작의 출발선에 섰다.

원격진료 스타트업 도전

셀트리온을 떠난 서 회장은 다시 스타트업 기업인으로 돌아간다. 이번 사업 아이템은 피 검사다. 병원을 직접 찾아가기 힘든 고령자가 집에서 소량의 혈액을 채취해 원격진료를 받을 수 있도록 한다는 구상이다. 그는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 아니더라도 고령화로 의료 서비스 수요가 늘어 헬스케어 혁신이 생길 수밖에 없다"며 새로운 사업을 구상하게 된 배경을 설명했다. 이어 "피 검사 문제를 풀 수 있게 되면 대한민국에 전 세계 70억명이 이용할 수 있는 서비스가 생기게 된다"며 "이걸 하겠다는 건 저와 아마존밖에 없다"고 주장했다.

새로운 도전의 구체적 사업 방향은 아직 정해지지 않았다. 다만 원격진료로 가닥을 잡은 만큼 관련 규제가 있는 한국이 아닌 핀란드 등 북유럽 국가 등에서 시작할 가능성이 크다. 서 회장은 오는 3월 주주총회에서 회장직을 내려놓고 경기 분당에 있는 30평 규모의 사무실을 빌려 신사업 구상에 집중할 예정이다. 주총 이후에는 셀트리온에서 무보수 명예회장직만 맡는다.

서 회장은 이 같은 계획을 수년 전부터 그려왔다. 그는 2019년 1월 돌연 "내년 말 회장직에서 물러나겠다"고 깜짝 은퇴 선언을 했다. 지난해 1월에는 원격의료 기술을 활용한 헬스케어 기업에 진출하겠다는 의사를 드러냈다. 서 회장은 자신의 새로운 도전에 대해 "많은 사람들이 대기업 총수가 왜 은퇴 후 스타트업을 하냐고 묻는다. 일부에선 '제정신이 아니다'라고 한다"면서 "하지만 이건 우리나라에 찾아온 기회"라고 목소리를 높였다.

셀트리온의 꿈에 다가서다

서 회장은 셀트리온을 설립할 당시 종합제약사로 키우겠다고 목표했다. 이후 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 분야에서 자체 기술력을 바탕으로 성장한 셀트리온은 글로벌 기업으로 한걸음씩 도약하면서 서 회장의 꿈을 현실화 하고 있다. 셀트리온은 지난해 6월 다국적 제약사인 일본 다케다제약의 아시아·태평양지역 사업권을 3300억원에 인수했다. 이로써 그동안 수입에 의존할 수밖에 없던 당뇨, 고혈압, 고지혈증 등 만성질환 치료제를 국산화 할 수 있는 계기를 마련했다. 여기에 기존 자가면역질환 치료제, 항암제 등 바이오의약품 제품군에 더해 케미칼 의약품까지 영토를 확장하게 됐다. 셀트리온은 2024년 케미칼 의약품 사업에서만 매출 1조원을 목표로 하고 있다.

2019년 처음으로 연 매출 1조원을 넘어선 셀트리온은 지난해 매출 1조8600억여원을 기록할 것으로 추정된다. 업계에선 셀트리온이 국내 '빅5' 제약사를 제치고 바이오 기업으로는 처음으로 매출 1위 자리에 오를 것으로 보고 있다. 바이오의약품 시장 확대와 위탁생산(CMO) 매출 증대, 생산 효율 개선 등이 실적 성장을 이끌었다.

셀트리온은 앞으로 글로벌 제약사와 체급을 나란히 하는 것을 목표로 한다. 해외에서 램시마 등 바이오시밀러 주력 제품이 지속적으로 성장하고 있는 데다 진단키트 등 코로나19 관련 매출도 호실적을 보이고 있는 덕분이다. 여기에 코로나19 항체치료제 개발 성공 여부에 따라 추가 매출 창출도 기대된다. 셀트리온은 2019년 영업이익 기준으로 글로벌 제약·바이오 기업에서 30위권이다. 서 회장은 최근 한 인터뷰에서 "2021년엔 글로벌 20위, 2025년엔 글로벌 10위권으로 성장하는 것이 후배들이 이뤘으면 하는 목표"라고 밝혔다.

국산 1호 코로나 치료제 눈앞

코로나19 사태가 시작된 후 "연내 치료제를 선보이겠다"고 호언장담한 서 회장은 은퇴를 이틀 앞둔 지난달 29일 식품의약품안전처에 항체치료제 '렉키로나주'에 대한 조건부 허가를 신청했다. 셀트리온은 이로써 전 세계에서 세 번째로 코로나19 항체치료제 사용 승인을 신청한 제약사가 됐다. 조건부 허가가 승인되면 렉키로나주는 이르면 이달 안에 출시가 가능하다.

렉키로나주는 조기 진단과 조기 치료를 통해 중증에 이르게 되는 주된 요인인 장기 손상을 방지하는 것이 핵심이다. 셀트리온은 조건부 허가가 승인되면 즉시 의료현장에서 사용할 수 있도록 이미 지난 9월부터 국내 환자 10만명이 치료받을 수 있는 물량을 생산해놨다. 국내 사용 승인을 시작으로 미국, 유럽 등 해외 진출도 준비 중이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr