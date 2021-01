[아시아경제 배경환 기자] 서울 서대문구 세브란스병원의 직원 2명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

5일 세브란스병원에 따르면 치과병원 보존과와 암병원 소속 직원 각각 1명은 코로나19 의심 증상을 보여 검사를 받은 뒤 지난 4일 확진됐다.

다만 접촉자 및 접촉 의심자 전원을 검사한 결과 추가 확진자는 없었다.

한편 세브란스병원은 치과병원과 암병원 병동에 대한 소독을 완료하고 폐쇄 없이 정상 운영하고 있다.

