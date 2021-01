정의당 광주시당 ‘중대재해법 제정’ 캠페인 전개

6일 5·18민주광장-민주당 광주시당사-하남산단 도보 행진

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 정의당 광주광역시당은 ‘온전한 중대재해기업처벌법 제정을 촉구하기 위한 광주전남 도보 행진’에 나선다고 5일 밝혔다.

정의당 광주시당은 6일 광주전남 노동자들과 함께 5·18민주광장에서 출발해 더불어민주당 광주시당 앞에서 캠페인을 진행한다.

지난해 5월 고 김재순 노동자가 파쇄기 작업 중 숨진 하남산단 사업장 앞에서 기자회견도 연다.

황순영 위원장은 “정부와 국회에서 마지못해 내놓은 중대재해기업처벌법에는 50인 미만 사업장의 경우 4년, 100인 미만 사업장은 2년의 유예기간을 두고 있다”며 “이것도 모자라 중기부는 300인 미만 사업장 2년 유예를 또 가져왔다”고 말했다.

이어 “300인 미만 사업장이 전체 사업장의 99.9%인데 노동자가 2년 동안 또 얼마나 죽어야 되는가”라며 “절대 다수당인 민주당이 끝없는 죽음의 행렬을 멈춰야 한다”고 밝혔다.

