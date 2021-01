에넥스, 고객 편의성 높인 홈페이지 리뉴얼 오픈

에넥스 매거진, 라이브 방송 등 신규 카테고리도 선보여

[아시아경제 김종화 기자](주)에넥스가 공식 온라인스토어 ‘에넥스몰(mall.enex.co.kr)’을 5일 전면 리뉴얼 오픈했다. 이번 리뉴얼은 창립 50주년을 맞아 ‘사용자 중심 기반’ 이라는 방향성을 가지고 전체적인 레이아웃과 콘텐츠를 강화했다. PC는 물론 모바일 환경에도 편리하게 쇼핑 할 수 있다.

메인 홈페이지는 고객들이 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 레이아웃을 직관적으로 구성했다. 고객들이 많이 찾는 카테고리를 상단에 배치했으며 에넥스 딜, 매거진 등 새로운 메뉴를 개설해 다양한 정보를 한눈에 확인할 수 있게 했다.

쇼핑 외에도 콘텐츠와 상담 기능을 강화했다. 매거진 카테고리에서 제품·인테리어팁 등 집안을 꾸미는데 필요한 정보를 얻을 수 있으며 챗봇 상담, 카카오톡 등 상담서비스를 추가해 제품 문의사항에 대한 신속한 피드백이 가능하다.

이벤트 소식부터 라이브 방송까지 메인 페이지에서도 편리하게 확인할 수 있다. 라이브 방송 카테고리를 통해 제품 구매 전 풍부한 정보를 얻을 수 있으며 방영 제품을 손쉽게 구매할 수 있다.

에넥스는 홈페이지 리뉴얼 오픈을 기념해 오는 11일부터 다양한 이벤트를 진행한다. 총 15억 할인을 제공한다. 1인당 최대 20만원까지 할인 받을 수 있어 새해 맞이 가구를 구매하려는 고객에게 좋은 기회가 될 전망이다.

소문내기 행사도 진행한다. 리뉴얼 소식을 개인 SNS에 게시한 선착순 500명에게 편의점 쿠폰을 증정하며 제품 구입시에는 10% 할인 쿠폰을 추가 지급한다.

에넥스 관계자는 “온라인 시장의 트랜디함을 반영하고 소비자 구매의 편의성을 높이고자 웹사이트 리뉴얼을 진행했다”면서 “앞으로 에넥스몰에서 쇼핑 외에도 다양한 콘텐츠와 정보를 얻어갈 수 있도록 홈페이지 개선에 힘쓰겠다”고 전했다.

