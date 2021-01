[아시아경제 금보령 기자] 코스맥스엔비티 코스맥스엔비티 222040 | 코스닥 증권정보 현재가 8,790 전일대비 250 등락률 +2.93% 거래량 337,605 전일가 8,540 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 코스맥스엔비티, 윤원일 신규 대표이사 선임[특징주]中 시진핑 주석 방한 추진 소식에 화장품株 ↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일 close 는 '타히보 주정추출액 동결건조물의 제조방법' 관련 호주 특허권을 취득했다고 5일 공시했다.

코스맥스엔비티 측은 "특허 받은 제조방법은 우수한 항염증 효능을 가진 타히보 추출물을 만드는 방법으로 해당 특허를 사용해 제조한 추출물로 염증성 질환 예방 또는 개선용 건강기능식품 개발 제조에 적용할 계획"이라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr