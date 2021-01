[포토] 롯데百 광주 “밍크 머플러로 멋내세요”

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 4층 시즌잡화매장에서 겨울철 추위에 보온효과와 스타일이 다양한 멋스러운 밍크 머플러를 선보이고 있다. 머플러는 의상에 따라 길이 감이 길고 짧고 폭이 넓고 좁고 등 다양한 스타일을 연출할 수 있으며 소재도 다양해 겨울철 포인트를 주기에 좋은 아이템 중 하나로 인기를 끌고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr