거제시, 2020년 지역복지사업 부문 유공자 표창장 전수

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 지난 12월 31일 ‘2020년 지역복지사업평가’ 유공자 표창장을 전수했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려웠던 상황에도 불구하고 한 해 동안 지역사회 복지를 위해 힘쓴 결과물이다.

지역복지사업평가 유공은 지역사회보장협의체 활성화에 기여한 아주동지사협 박미숙 고문이 보건복지부 장관 표창을 받았다.

맞춤형 보건복지분야 업무추진 유공은 지역사회보장협의체 최영찬 실무협의체 위원장이 경상남도지사 표창을 받았다.

시 관계자는 “코로나19로 힘든 가운데서도 더 어려운 이웃을 위해 봉사하며 수성의 쾌거를 이룬 것에 축하와 감사를 전한다”며 “2021년에도 더욱더 소외되고 생계에 어려움 겪는 복지 사각지대 발굴에 더 힘써주길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr