코스피, 2950선 넘어 3000선 정조준… 코스닥 1000선 도전

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 2950선마저 넘어서며 3000선 돌파를 가시권에 두고 있다. 코스닥 지수도 980선을 넘어서며 1000선 도전에 나서고 있다.

5일 코스피는 전 거래일 대비 0.78포인트(0.03%) 하락한 2943.67로 출발했다. 이날 하락 출발한 코스피는 장 초반 개인 투자자가 매수를 이어가는 가운데 외국인과 기관은 차익실현에 나서면서 혼조세를 보이다 오전 9시50분께 상승 전환한 이후 상승 폭을 소폭 확대하며 2950선을 넘어섰다. 오전 10시10분 현재 전일 대비 10.57포인트(0.36%) 오른 2955.02를 기록 중이다.

현재 거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 투자자가 5461억원 순매수하며 전날 매수세를 이어가고 있는 반면 외국인과 기관 투자자는 각각 2982억원, 2565억원 순매도하며 차익실현에 나서고 있다.

업종별로는 철강금속, 건설업, 기계 등이 오르고 있고, 전기가스업, 의료정밀, 서비스업 등은 내리고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 POSCO가 5% 이상 상승하며 강세를 보이고 있고, SK하이닉스, 현대모비스, 셀트리온, 현대차 등이 오르고 있다. 반면 NAVER, 카카오, 기아차, 삼성물산 등은 하락하고 있다.

코스닥 지수도 강보합을 보이며 980선을 넘어 1000선 도전에 나서고 있다. 이날 전 거래일 대비 1.19포인트(0.12%) 하락한 976.43으로 출발한 코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 980선 안팎에 등락을 반복하고 있다. 오전 10시10분 현재 전일 대비 0.55포인트(0.06%) 오른 978.17을 기록 중이다.

현재 수급별 상황을 보면 코스피와 마찬가지로 개인 투자자가 2150억원 순매수하고 있는 반면 외국인과 기관 투자자는 각각 1228억원, 796억원 순매도하고 있다.

업종별로는 통신서비스, 출판·매체복제, 유통, 비금속 등이 오르고 있고, 소프트웨어, 통신장비 등은 내리고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 스튜디오드래곤, CJ ENM, 셀트리온헬스케어 등이 오르고 있다. 반면 알테오젠, 펄어비스, 제넥신, SK머티리얼즈 등은 하락하고 있다.

