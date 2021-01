[아시아경제 이준형 기자] 다음달 1일 가격 인상을 앞둔 레이디가구가 이번달 동안 공식 홈페이지에서 신년 특가 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.

행사 제품은 프로모션 기간 매주 월요일 오전 10시에 타임 특가로 구매할 수 있다. 해당 제품은 판매가에서 5%(최대 3만원)가 추가 할인된다. 첫째주 행사에 나오는 타임 특가 제품은 ▲침대 ▲매트리스 ▲소파 ▲식탁 등이다.

이번 프로모션과 함께 추첨을 통해 새해 선물로 가구를 증정하는 소원 행사도 진행된다. 레이디가구는 "원하는 가구를 선택해 새해 소원을 함께 기재해 응모하면 된다"면서 "가구를 선택한 이유도 기재하면 당첨 확률이 높아진다"고 설명했다.

자세한 내용은 레이디가구 홈페이지에서 확인할 수 있다.

