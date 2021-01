영동고속도로 버스전용차로, '신갈~호법분기점' 구간으로 단축

[아시아경제 이관주 기자] 영동고속도로 버스전용차로 운영 구간이 절반 가량으로 대폭 축소된다.

5일 경찰청에 따르면 국가경찰위원회는 전날 정기회의에서 영동고속도로 버스전용차로 시행 구간을 '신갈분기점~여주분기점'(41.4㎞)에서 '신갈분기점~호법분기점'(26.9㎞) 단축하는 내용의 고속도로 버스전용차로 시행 고시안을 의결했다.

경찰청은 지난해 9월 영동고속도로 버스전용차로를 '신갈분기점~덕평나들목'(21.1㎞)으로 축소하는 개선안을 행정예고한 바 있다. 하지만 행정예고 기간 제시된 의견을 반영해 기존 안보다는 구간을 소폭 늘리는 것으로 결정됐다.

영동고속도로 버스전용차로는 평창 동계올림픽 대비, 대중교통 활성화 등을 위해 2017년 8월부터 '신갈분기점~여주분기점' 구간에서 시행됐다.

그러나 대중교통 활성화 효과가 크지 않은 가운데 일반 차로의 정체가 심해지면서 버스전용차로를 없애거나 구간을 줄여야 한다는 민원이 꾸준히 제기돼왔다.

경찰은 다음 달부터 새로운 버스전용차로 구간을 시행할 예정이다.

