중랑구 신내1동 망우로65가길 골목길 107m 구간 안전한 골목길 조성

‘안전한 골목 디자인’ 사업 통해 쓰레기 무단투기로 골머리 앓던 골목길 환경 개선...시민참여예산사업으로 주민이 주축이 돼 대상지 선정에서 디자인 계획까지 참여

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 주민 의견을 반영해 안전하고 깨끗한 골목길 만들기에 나섰다.

구는 쓰레기 무단투기로 민원이 많이 제기돼 온 오래된 골목길을 셉티드(CPTED, 환경설계를 통한 범죄예방)방식의 디자인을 적용, 쾌적하고 질서 있는 골목길로 바꿨다.

‘안전한 골목 디자인 사업 대상지’로 선정된 망우로65가길 이면도로는 상습적인 쓰레기 무단투기와 노후화된 담벼락으로 인해 거주 주민들이 주거환경과 안전에 많은 불편을 겪던 장소였다.

구는 골목길 개선을 위해 해법을 주민들과 함께 고민했다. 먼저, 주민의견을 수렴해 107m에 이르는 골목길의 외벽을 하얀색을 주 색상으로, 파란색을 포인트 색상으로 재도색해 골목길의 이미지 변신을 꾀했다.

아울러, 불법 광고물 부착을 사전에 예방하기 위해 전신주에 부착방지판도 설치했다.

해묵은 골칫거리인 쓰레기 무단투기 개선에도 힘을 쏟았다. 쓰레기 배출구역을 표시한 시설물과 배출방법 안내 사인물을 설치, 상습 무단투기 담장에는 깨끗한 골목길을 만들자는 청유형 감성 메시지를 새겨 넣어 주민들의 자연스러운 참여를 유도했다.

이와 함께 화제발생시 초동진화를 위해 골목에 비치돼 있는 소화기의 위치를 주민들이 한 눈에 쉽게 찾을 수 있도록 정보 디자인을 바닥에 도색해 골목의 안전도 도모했다.

이처럼 골목이 안전하게 변화하기까지 주민들의 참여가 큰 역할을 했다. 신내1동 주민자치회(소통분과)는 지난 2019년 ‘안전한 골목 디자인’ 사업을 시민참여예산사업으로 신청, 2020년 6월에는 길거리 주민 투표, 골목회의와 현장조사도 꼼꼼히 실시해 해당 대상지를 선정했고 골목의 변신을 위해 많은 아이디어를 내놓았다.

류경기 중랑구청장은 “주민의 적극적인 참여로 안전한 골목길을 조성할 수 있게 돼 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 지역의 골목길을 쾌적하고 안전하게 조성해 주민 여러분의 불편을 덜겠다”고 말했다.

구는 지난 2015년부터 ‘안전한 골목길 사업’을 진행해 ▲ 2015년 골목길 꽃길 조성(신내1동) ▲ 2016년 중화고등학교 학교 옹벽 벽화 조성(중화1동) ▲ 2017년 용마배꽃마을 유휴지 환경개선(면목3·8동) ▲ 2018년 안전 계단 만들기(면목로30길) ▲ 2019년 철도 방음벽길(신내1동) 등 주민들이 안심하고 걸을 수 있는 길을 만들기 위한 노력을 지속하고 있다.

