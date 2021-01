구혜선, 연애·결혼 언급 "한 달에 한 번 만나…다음엔 결혼식 꼭 하고 싶다"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 구혜선이 결혼식과 연애에 대한 생각을 공유했다.

구혜선은 4일 공개된 카카오TV '페이스 아이디'에서 친구 준한씨를 만났다.

구혜선은 준한씨와 대화하다 "내 결혼식에 부를 사람 이름을 요즘 적고 있다"고 고백했다.

구혜선은 "나는 결혼식을 안 해봤으니까, 다음에는 결혼식을 꼭 하고 싶더라"면서 "결혼식을 하면 내가 진짜 좋아하는 사람을 부르고 싶어서 정리해봤는데 생각보다 많다. 10명 이상"이라고 말했다.

이날 이어진 영상에서 구혜선은 조감독과 전화 통화를 하며 만나는 남자에 대해 언급했다.

조감독이 "요즘 연애 잘 안 돼요? 나한테 왜 그래"라고 묻자, 구혜선은 "연애 이야기 하지 마!"라며 웃었다.

이에 조감독이 "요즘에 그 사람은 잘 지내요? 어떻게, 최근 연락 좀 하셨나요?"라고 물었다.

구씨는 "안본 지 한 달 됐다. 됐냐"라며 "나 나한테 매달리는 남자 별로 안 좋아해. 질척거리는 남자 정말 싫어!"라고 말했다.

그러자 조감독은 "그래서 그 남자랑 그렇게 쿨하게 잘 만나는구나?"라고 했다.

구혜선은 "한 달에 한 번 만나는 관계?"라며 웃었다. 이어 "안 지 3개월 됐는데 한 달에 한 번 만나는 거면 세 번 만난 거네요"라고 덧붙였다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr