서춘수 함양군수 “2021 함양산삼항노화 엑스포 성공 개최 당부”

신축년 새해 첫 간부회의 엑스포 철저한 준비 홍보, 올해 사업·현안업무 철저 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양 서춘수 군수는 신축년 새해 첫 간부회의에서 2021함양산삼항노화엑스포의 성공적인 개최를 통해 ‘산삼의 고장’함양을 알릴 수 있도록 다함께 노력해 달라고 당부했다.

군은 4일 오전 군청 대회의실에서 서 군수 주재로 간부회의를 개최하고 각 부서별 추진할 중요 현안사업에 대해 보고하고 원활한 사업 추진을 위한 각 부서의 협조를 이끌어 냈다.

이날 서 군수는 “지난 한해 코로나19의 확산과 각종 자연재난 등으로 힘든 한해를 군민과 직원 모두가 함께해 슬기롭게 넘길 수 있었다”라며 “올해도 모두가 건강하게 맡은바 소임에 최선을 다해 군민 안녕과 군의 발전을 이끌어 나가자”라고 새해 덕담을 나눴다.

이어 “올해 9월 10일부터 10월 10일까지 31일간 세계인이 참여하는 엑스포가 열리는 만큼 철저한 준비와 홍보를 통해 성공적인 개최로 이끌어야 할 것”이라며 “엑스포의 성공개최는 산삼의 고장 함양을 널리 알리는 것은 물론 우리 군의 미래 50년 성장동력을 확보할 수 있을 것”라고 강조했다.

마지막으로 서 군수는 “직원들이 노력한 덕분으로 성과가 많이 나타나고 있다”며 “올해 사업과 현안업무에 대해서도 철저한 준비를 통해 군민들이 피부에 와 닿는 행정을 펼칠 수 있도록 노력해 달라”라고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr