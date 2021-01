광주시, 코로나19 광주민관공동대책위원회 긴급 개최

5개 구청과 관내 268개 감염 취약시설에 대한 전담제 실시



이용섭 시장 “의료진·종사자·시민 똘똘 뭉쳐 위기 극복하자”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 4일 오후 시의회 대회의실에서 코로나19 대응 광주민관공동대책위원회를 개최하고 최근 요양병원 등을 중심으로 대거 발생하고 있는 코로나19 확산을 차단하기 위해 광주 공동체가 강도 높은 대응에 나서기로 했다.

이날 민관공동대책위원회는 이용섭 광주광역시장을 비롯해 김용집 광주시의회 의장, 장휘국 광주시교육감, 5개 자치구청장, 민관공동대책위원, 요양시설협회장, 주요 병원장 등 20여명이 참석해 최근의 상황을 공유하고 대응방안을 집중 논의했다.

회의에서는 먼저 광주지역 5개 구청이 관내 268개 취약시설에 대한 전담제를 실시해 더욱 세밀하게 방역수칙을 계도하고 점검키로 했다.

또 방역수칙 위반 확인시 위반한 시설주와 종사자에 대해 부시장 주재 엄정처벌위원회를 통해 강력히 처벌하고, 방역수칙 위반자를 온정주의로 처리할 경우 감사를 통해 책임을 묻기로 했다.

이와 함께 광주지방경찰청은 자가격리 수칙을 어기고 격리지를 이탈한 사람에 대해서도 대응을 강화키로 의견을 모았다.

노인요양시설협회와 장애인생활시설협회 등은 관내 시설들이 현재의 상황을 실시간 공유하면서 경각심을 갖고 방역수칙을 철저히 준수할 수 있도록 독려키로 했다.

참석자들은 “지난해 12월21일 이후 요양원·요양병원 두 곳에서 입소자 77명이 확진됐는데 이곳에 계신 어르신들은 완전히 격리돼 있는데다 연세도 많고 스스로 타인과 거리를 두는 것이 불가능해 외부로부터 종사자와 의료진을 통해 전파됐을 가능성이 높다”면서 “종사자나 의료진은 매우 높은 직업의식과 윤리관, 방역수칙 준수가 필요하다”고 입을 모았다.

따라서 현 시점에서 다른 요양병원 등의 시설에서 집단감염 사례가 재발되지 않도록 하는 것이 무엇보다 중요하다는데 인식을 같이 하고, 의료진과 종사자들이 더욱 경각심을 갖고 방역수칙을 지킬 수 있도록 집중 계도키로 했다.

이용섭 광주시장은 “상반기중 백신과 치료제가 나올 때까지가 큰 고비이다. 우리시는 최고 수준의 긴장감과 경각심을 갖고 코로나19에 적극 대응하고 있지만 지금 상황은 시민들의 적극적인 협조가 없이는 효과를 거두기 어려운 상황이다”며 “참석하신 관계기관들이 취약시설에서 코로나19가 확산되지 않도록 촘촘하고 면밀하게 방역대책을 펼쳐주기 바란다”고 말했다.

한편, 감염병 전담요양병원으로 지정된 북구 헤아림요양병원은 병상 30개와 의료진 81명을 확보, 오는 6일부터 요양시설 확진자를 전담 치료한다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr