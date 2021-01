[신년사] 정성욱 금성백조 회장 "변화하는 환경, 새 비전 갖춰야"

[아시아경제 김유리 기자] 금성백조주택은 4일 대전 서구 탄방동 본사에서 2021 시무식을 진행했다고 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 온라인 화상회의 시스템을 통해 비대면 시무식을 가졌다.

정성욱 회장은 신년사를 통해 "작년 한해는 코로나19의 여파로 모두가 어려웠다"면서도 "운신의 폭은 더욱 좁아졌지만 새로운 기회는 여전히 무궁무진하다. 그 기회를 선점해야한다"고 강조했다. 이어 "변화하는 환경에 맞춰 새로운 비전과 철학으로 움직이길 바란다"며 임직원들에게 올해 공공·민간공사 수주와 정비사업 역량 강화, 설계 경쟁력 제고, 보다 특화된 상품 개발을 위해 힘써달라고 당부했다.

올해 창립 40주년을 맞은 금성백조는 인천과 충남 아산에 예미지를 공급할 계획이다. 지난해 11월 분양한 대구 테크노폴리스 예미지 더 센트럴(894가구)과 상업시설 애비뉴스완이 성공적으로 분양을 완료하며 지난해를 마무리 한 금성백조는 올 상반기 인천 검단신도시 AB3-2블록 예미지(1172가구)를 공급할 예정이다. 지난 2019년 검단신도시 분양단지 중 가장 많은 1순위 통장이 몰리며 분양을 완료한 검단신도시 AA11블록 예미지 트리플에듀(1249가구)에 이어 두 번째 인천 프로젝트다.

하반기에는 천안 아산탕정지구 2-A3블록 예미지(791가구)를 후분양 단지로 선보일 계획이다. 금성백조가 아산탕정지구에 조성하는 첫 예미지로 아산탕정 디스플레이시티 일반산업단지 등과 연계한 입지조건을 자랑한다.

한편 금성백조는 최근 신사업추진본부를 신설하고 최덕호 본부장을 영입했다. 회사 관계자는 "급격히 변화하는 시장 환경에 신속히 대응하는 한편 미래 성장산업 발굴과 신기술 개발, 투자 등을 활발히 추진해 사업 경쟁력을 지속적으로 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr