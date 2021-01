'자치 경찰' 도입 원년‥강원경찰청, 본격 시행 준비 착수

[아시아경제 라영철 기자] 강원도지방경찰청이 올해부터 자치경찰제 도입에 따라 '강원경찰청'으로 이름을 변경하고 7월부터 본격적으로 시행할 자치 경찰 준비 작업에 들어갔다.

4일 강원경찰청 제1 회의실에서 최문순 도지사, 김규현 강원청장이 참석한 가운데 '자치경찰의 성공적 정착을 위한 업무 협약'과 현판 교체식을 진행했다.

양 기관은 자치경찰 도입 원년을 맞아 지역 실정에 맞는 자치경찰 사무 추진, 자치경찰위원회 구성과 운영체계 마련, 강원 자치경찰의 성공적 정착을 위해 상호 협력을 강화하기로 했다.

강원청은 수사권 조정에 따른 책임 수사 체계를 확립하기 위해 지방청 하부조직을 일부 개편한다.

1부장을 단장(팀장·경무과장)으로 하는 자치경찰 실무추진단을 편성, 경정 이하 실무 인력 배치를 완료하고 법령·내부규칙 정비 및 조직·사무·인력을 재편한다.

치안상황의 종합적인 관리·조정을 위해 '112종합상황실'을 '112치안종합상황실'로 변경했다. 수사 기능은 수사부장을 중심으로 재편하며, 보안 기능은 안보수사과로 개편해 수사부에 편제했다.

강원경찰청장을 보좌하는 3부장(자치경찰부장)을 신설하고, 경비교통과는 경비과와 교통과로 각각 분리했다. 정보과는 경찰법·경찰관직무집행법상 임무 규정 개정에 따라 공공안녕정보외사과로 명칭을 변경했다.

강원청은 자치경찰위원회 출범과 조례 제·개정 등 준비 작업을 마무리한 뒤 상반기 중 시범 운영 실시, 문제점을 개선·보완해 7월 1일부터 자치경찰제를 본격 시행할 계획이다.

