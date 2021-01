김충섭 김천시장의 새해 핵심 키워드는 '경제·민생·미래'

2021년도 신년사 통해 밝혀

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 김충섭 김천시장은 4일 시청 강당에서 열린 시무식에서 신년사를 통해 2021년도 시정운영 방향을 밝혔다.

김 시장이 이날 내세운 핵심 키워드는 '경제' '민생' '‘미래' 3가지다.

침체된 지역경제에 활력을 불어넣고 후손들을 위한 미래 준비에 혼신의 노력을 기울여 나가면서 민생안정을 통해 시민 모두가 행복한 김천을 만들어 나간다는 게 김 시장의 각오다.

김 시장은 "지역을 지탱하는 지역경제의 체질을 단단하게 만들고, 지역의 미래를 위한 보다 확실한 준비와 함께 민생안전과 편리하고 안전한 지역사회를 만들어 일상을 행복으로 채워나가겠다"고 강조했다.

이어 "앞으로 우리의 미래는 그 누구도 아닌 시민 여러분과 우리 공직자가 함께 만들어 나가야 한다"며 "모두가 각자의 자리에서 꼭 필요한 사람이 되어 희망찬 김천의 미래를 열어가는 주인공이 될 수 있도록 노력해 나가자"고 당부했다.

