[신년사]윤종원 IBK기업은행장 “中企 지원해 경제 마중물 역할 할 때”

새해 첫 일정으로 영업점 방문…현장 목소리 청취

코로나 극복 지원, 혁신금융, 바른경영, 디지털, 인재경영 등 5가지 중점분야 제시

[아시아경제 박선미 기자]윤종원 IBK기업은행장은 4일 신년사에서 “중소기업 지원 소임은 변하지 않지만 시대적 흐름에 맞춰 IBK 역할이 달라져야 한다"며 "과거 고도성장기 국민경제 지렛대 역할, 경제위기의 버팀목 역할을 넘어 중소기업의 혁신성장을 뒷받침하고 한국경제의 역동성을 높이는 마중물 역할을 할 때”라고 강조했다.

이를 위해 2021년 주요 중점 5가지 분야로 ▲코로나 위기 극복 ▲혁신금융 성과 가시화 ▲디지털 전환 가속화 ▲고객에게 신뢰받는 바른경영 정착 ▲사람 중심 인재경영 등을 제시했다.

윤 행장은 “코로나 위기 극복이 올해에도 최우선 과제가 되어야 한다”고 당부하며 건실한 중소기업과 소상공인들의 일시적 유동성 위기를 지원하고 구조적으로 어려움을 겪는 기업은 혁신컨설팅 등을 통해 구조개선을 유도할 것을 주문했다.

아울러, 혁신금융의 주요 사업 중 하나로 “60년간의 중기금융 역량을 응집하고 데이터와 디지털 기술로 경쟁력을 높인 ‘금융주치의 제도’를 도입해 거래기업 건강상태를 종합 진단하고 기업상황에 맞는 처방을 제시하겠다”고 밝혔다. 또 “마이데이터 사업은 금융산업의 경쟁구도를 뒤흔들 것”이라며, “금융지원 패러다임을 데이터 기반의 맞춤형 재무 컨설팅으로 전환하는 계기로 삼고 직원 모두가 적극 참여해 변화에 대비해야 한다”고 당부했다.

이어 ‘조직문화 재구축 프로젝트’를 통해 서로 격의 없이 소통하며 합리적인 해법을 찾아가는 보다 유연하고 수평적인 조직문화를 만들자고도 제안했다. 마지막으로 윤 행장은 “IBK의 새로운 60년을 시작한다”며, “‘혁신금융’, ‘바른경영’을 정착시켜 은행과 직원의 발전은 물론 중소기업과 고객의 성장을 돕고, 금융산업과 국가경제의 역동성을 높일 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편 윤 행장은 이날 새해 첫 일정으로 영업현장 방문을 택했다. 지점 직원들을 만나 영업현장의 목소리를 듣는 한편 코로나 장기화 상황에서 중소기업들의 어려움을 완화하기 위한 지원 노력을 강화해 줄 것을 당부했다.

