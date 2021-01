경복대, 링크사업단 성과전시회 개최

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 최근 남양주캠퍼스 지운관에서 사회맞춤형 산학협력 선도전문대학(LINC+) 육성사업 사업 성과전시회를 개최했다.

이번 성과전시회는 산업체 수요를 반영한 5개 학과의 기업맞춤 개발교재, 비정규 교육과정, 직업기초능력 향상교육, 비교과 프로그램 등 운영 결과물과 성과물을 전시해 성과를 공유하고 5차년도 사업성과를 극대화하기 위해 마련됐다.

이동수 경복대 LINC+사업단장은 "현재 5개 사회맞춤형학과를 4년 동안 운영하면서 학과운영 전문프로세스를 구축해 교육수준이 질적으로 향상됐다"며 "내년 5차 년도는 신 산업수요를 반영한 신 교육과정의 개발, 4차 산업혁명에 걸맞는 교육방식의 혁신을 추진하겠다"고 강조했다.

또 "시공간의 제약 없이 학생 자율학습을 지원하는 현장미러형 실습공간 활용과 코로나19 등 비상상황을 대비한 언택트 플렛폼을 활용한 교육과정운영을 안정적으로 추진 할 것"이라고 덧붙였다.

경복대는 교육부 발표 2017ㆍ2018ㆍ2019년 취업률 통계에서 졸업생 2000명 이상 수도권대학 중 3년 연속 취업률 1위를 달성했다. 2018 교육부 발표 대학기본역량진단평가에서 자율개선대학으로 선정돼 교육역량이 매우 우수한 대학으로 평가받고 있다. 경복대는 2021년 서울지하철 4호선 연장 개통으로 학생들의 대중교통 이용도 획기적으로 편리하게 개선된다.

