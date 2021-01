[아시아경제 유인호 기자]

◇ 실장 전보

▲ 홍보팀장 김종현(기획조정실장 겸직) ▲ 하도급분쟁조정협의회 간사 신황호 ▲ 정보관리실장 황승현 ▲ 서울시회 임성율 ▲ 서울시회 오병선 ▲ 대한건설단체총연합회 파견 김영권

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr