우상호 "MB·朴 잡아간 사람이 반성? 적반하장도 유분수"

[아시아경제 강주희 기자] 우상호 더불어민주당 의원은 4일 정치권 일각에서 같은 당 이낙연 대표가 띄운 '이명박·박근혜 전직 대통령 사면론'을 옹호하는 것에 대해 "국민에게 저지른 과오를 참회하는 심정으로 반성하는 태도부터 가지라"고 비판했다.

우 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "두 전직 대통령의 사면에 대해 기괴한 옹호론이 연일 펼쳐지고 있다. 이제는 김대중 대통령의 전두환 사면까지 들먹인다"며 이같이 말했다.

우 의원은 "애당초 옹호 논리 자체도 궁색했기 때문에 벌어지는 일"이라며 "김대중 대통령의 전두환 사면은 가장 큰 피해자라고 할 수 있는 DJ가 국민통합을 위해 결단을 내리고, 그 결단에 국민이 동의한 것이다. 이명박·박근혜, 두 전직 대통령의 가장 큰 피해자인 국민에게 단 한마디 반성도 없이 사면 운운하는 것은 국민에 대한 예의가 아니다"라고 지적했다.

이어 "사면은 판결이 확정되어야 한다는 최소한의 절차적 타당성도 갖추지 못한 상태에서 사면 옹호에 적극 나서는 것은 법원과 사법부에 대해 최소한의 존중도 예의도 없는 행태"라며 "전두환 사면 또한 대법원판결이 확정된 후였기 때문에 가능했던 것"이라고 설명했다.

우 의원은 친이명박계 인사인 이재오 국민의힘 상임고문이 이날 오전 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "반성을 하려면 잡아간 사람이 미안하다고 반성해야지 잡혀가서 감옥 간 사람이 무슨 반성을 하느냐"고 말한 것을 언급하며 "'도둑이 오히려 매를 든다'는 적반하장"이라고 비판의 목소리를 높였다.

그는 "이재오 전 의원의 말은 '적반하장도 유분수'라는 국민적 공분을 일으킨다"라며 "시중 잡범조차 재판장에서 반성이라도 한다. 국가와 국민에 대한 예의부터 갖출 것을 당부한다"고 덧붙였다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr