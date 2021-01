식약처, 아스트라제네카 코로나19 백신 허가심사 착수(상보)

"안전성·효과성 철저히 검증…40일 이내 검토 목표"

[아시아경제 김흥순 기자] 식품의약품안전처는 4일 한국 아스트라제네카에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 'AZD1222'의 품목허가 신청을 접수해 심사에 착수했다고 밝혔다.

이번에 허가 신청한 백신은 코로나19 바이러스 표면항원 유전자를 침팬지 아데노바이러스 주형에 넣어 제조한 '바이러스벡터 백신'이다. 얀센(존슨앤드존슨) 백신도 이 같은 방식으로 개발됐다.

아스트라제네카 백신의 예상 접종 대상자는 만 18세 이상이며, 예상 용법은 1회접종 후 4∼12주 후에 2회 투여다. 보관 조건은 2∼8℃다.

한국 아스트라제네카는 국내 제약회사인 SK바이오사이언스에 위탁 제조하는 제품에 대한 '제조판매품목' 허가, 이탈리아 등 해외에서 생산한 제품에 대한 '수입품목' 허가를 동시에 신청했다.

식약처는 이번 허가신청 제품을 비롯해 코로나19 백신·치료제의 신속한 허가·심사를 위해 기존 처리기간(180일 이상)을 단축하고 40일 이내에 처리하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

