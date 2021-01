[아시아경제 박준이 기자] 포스코 ICT 포스코 ICT 022100 | 코스닥 증권정보 현재가 8,580 전일대비 830 등락률 +10.71% 거래량 46,165,118 전일가 7,750 2021.01.04 14:43 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 당신도 고수익의 주인공이 될 수 있다! 급상승 예측 종목 TOP4포스코 ICT, 정덕균 신임 대표 선임포스코 ICT, 커뮤니티 활발... 주가 3.9%. close 는 포스코와 1546억4010만원 규모의 IT 아웃소싱 서비스 수준 협약(SLA) 계약을 체결했다고 4일 공시했다. 계약금액은 2019년 연결 매출액 대비 16%이며, 계약기간은 오는 12월31일 종료된다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr