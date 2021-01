인천시, 2월부터 장애인·노인 위해 푸드마켓 물품 배달

[아시아경제 박혜숙 기자] 다음 달부터 인천지역 전체 푸드마켓 14곳에서 물품 배달 서비스가 시행된다.

푸드마켓 사업은 경제적으로 어려운 긴급지원 대상자와 차상위계층에 월 1회 5개 품목 정도의 기부식품과 기타 생필품 등을 무상으로 지원하는 사업이다.

현재는 이용자가 푸드마켓을 직접 방문해 물품을 선별해 받지만, 앞으로는 장애인과 노인 등 거동이 불편한 이용자가 신청하면 원하는 품목을 집에서 배달받을 수 있게 된다.

인천시는 주민참여예산 4억 6300만원으로 시 사회복지협의회와 연계해 배달사업을 추진할 예정이다. 이 사업은 전국 최초로 시행되는 것이다.

물품 배달은 올해 각 푸드마켓에 신규 채용된 추가인력 1명과 자활근로 인력을 활용해 비대면 방식으로 진행된다.

푸드마켓 기부참여 및 배달서비스 신청은 각 군·구 푸드마켓으로 연락하면 된다.

인천시 관계자는 "코로나19 인해 푸드마켓 방문을 꺼려하는 이용자들에게는 안심배달을 제공하고, 장기적인 경기침체로 민간기부 저조가 우려되는 기부물품 모집에도 활력을 줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

