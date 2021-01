[포토]박주희콜렉션 겨울의류 1000여 점 자양3동 기부

구의1동지역사회보장협의체 지역 내 저소득 한부모 및 다문화 가족 50가구에 ‘꿈담은 마음담은 러브박스’ 전달

[아시아경제 박종일 기자] 자양제3동, 어려운 이웃 따뜻한 겨울나기 사랑의 겨울의류 기부

광진구 자양3동주민센터가 지난달 29일 박주희콜렉션으로부터 저소득 주민들을 위한 겨울의류 1000여 점을 전달받았다.

기부 받은 의류는 코트, 재킷, 니트 등으로, 지역 내 저소득 주민 총 320여 명에게 전달해 겨울을 따뜻하게 보낼 수 있도록 도울 예정이다.

한편, 자양3동주민센터는 지난달 21일에도 제이슨그룹으로부터 1000만 원 상당 의류, 신발 등 총 2355점을 기부 받아 저소득 주민에게 지원될 수 있도록 광진푸드마켓에 전달한 바 있다.

구의1동, 취약계층 가족을 위한 ‘꿈담은 마음담은 러브박스’ 나눔

광진구 구의1동주민센터와 구의1동지역사회보장협의체가 지난달 29~31일 지역 내 저소득 한부모 및 다문화 가족 50가구에 ‘꿈담은 마음담은 러브박스’를 전달했다.

주민들의 기부와 후원으로 마련된 러브박스는 마스크, 담요 등 방역·방한용품과 식료품, 생필품 등으로 구성됐으며, 지역사회보장협의체 위원들이 대상 가구에 직접 방문해 비대면으로 전달했다.

