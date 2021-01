광주 동구 ‘옥외광고 업무 우수’ 행안부 장관상 수상

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 전국 지방자치단체를 대상으로 하는 행정안전부 주관 ‘2020년 옥외광고업무 평가’에서 우수기관으로 선정돼 행정안전부장관상을 수상했다고 4일 밝혔다.

동구는 ▲365일 불법광고물 정비를 통한 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 ▲불법광고물 정비사업 실시를 통한 공공일자리 창출 ▲옥외광고물의 효율적이고 체계적인 관리를 통한 옥외광고업무 선진화 기여 등 업무 전반에서 높은 평가를 받았다.

특히 지난해 태풍 대비 관내 위험간판 및 옥상간판에 대해 안전도 검사를 중점 실시해 노후화되고 위험한 간판을 정비하고, 충장로1가 간판개선사업을 추진하면서 주민의견을 적극 수렴, 업소별로 다양하고 개성 있는 간판을 제작해 주민들로부터 높은 호응을 얻었다.

임택 동구청장은 “충장로 간판개선 사업 등 깨끗한 거리조성을 위한 다양한 노력들이 그 성과를 인정받아 기쁘다”면서 “앞으로도 지속적인 옥외광고물 정비를 통해 걷고 싶고 찾고 싶은 거리조성은 물론 바람직한 옥외광고문화를 정착시켜 나가겠다”고 말했다.

